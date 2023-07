Hvis man googler ”hamsterhjulet”, skal man temmelig langt ned, inden der dukker et hamsterhjul op. Altså sådan et rigtigt hamsterhjul, som den lille gnaver kan styrte rundt i natten lang uden for alvor at komme nogen vegne. Ja, faktisk dukker det ikke op, men det kan oplyses, at et rigtigt hamsterhjul kan erhverves fra 59,95 kr. på diverse