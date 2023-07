Sagen kompliceres af, at Israel ikke har en egentlig grundlov. Af samme grund har højesterets råderum været desto større som kontrolinstans af konkrete love og ministre. Regeringen beskylder grundlæggende højesteret for en form for aktivisme, som kan minde om kritikken af EU-Domstolen for at være for dynamisk i sin fortolkning af EU-retten.

En del af kritikken går på, at regeringen altid skal have flertal i det udvalg, som udpeger nye højesteretsdommere. I mange vestlige lande ville det være uproblematisk. I USA udnævner præsidenten f.eks. personligt højesteretsdommerne. I Tyskland er det et kollegium af politikere fra de to parlamentskamre. Men i Israel er spørgsmålet automatisk blevet en del af en tilspidset værdikamp, og i øvrigt er det generelt de færreste vestlige regeringer, der slipper godt fra at ville pille ved magtens traditionelle tredeling.