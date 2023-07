Ret skal være ret: Statsminister Mette Frederiksen (S) anerkendte ret tidligt dilemmaet, da hun talte om, at hun er mere rød end grøn. Det fik hun vældigt på puklen for i den grønne elite, som fandt meldingen uhørt. Siden har statsministeren vist padlet lidt tilbage igen, ikke mindst af taktiske hensyn over for de unge og veluddannede vælgergrupper i de store byer. Men det løser ikke problemet. Det fejer det bare ind under gulvtæppet. Hele klimadebatten tilføres et for tydeligt element af forløjethed, som kun underløber den grønne omstilling.

Lige nu har klimaet absolut topprioritet for mange i debatten, hvis der skal vælges mellem rød og grøn. Hvad omstillingen koster på andre fronter, er knap så vigtigt. På den måde er der en risiko for, at et nyt grønt bedsteborgerskab sparker nedad socialt, som det tidligere også skete i den mere klassiske fordelingskamp. Klimakamp bliver en ny type klassekamp. Det vil være ulykkeligt af mange grunde og også lægge alvorlige hindringer i vejen for, at den grønne omstilling inddrager flest muligt og ikke fortrinsvis dem, der har råd.

Den grønne omstilling er så vidtfavnende, at den kun kan lykkes, hvis den foregår i fuld åbenhed om alle krav og konsekvenser for den enkelte borger. Hvis det fortrinsvis er velstående danskere, der skal kunne købe statsstøttede elbiler, så sig det lige ud – og tag debatten åbent og ærligt.