Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, vil på topmødet presse på for en konkret køreplan for et ukrainsk medlemskab af Nato. Flere modeller er i omløb. Det vigtige er, at der efterhånden er enighed i Nato-kredsen om et langsigtet mål om, at Ukraine faktisk hører hjemme i Nato. Zelenskyj vil næppe være tilfreds med de hensigtserklæringer, han får med hjem fra topmødet, men jo mere Nato forpligter sig på Ukraines sikkerhed, også i den igangværende krig, jo bedre vil det være, både for Ukraine og for Vestens samlede kamp mod det formørkede diktatur, Putin står for.

At Nato-landene så hurtigt rykkede helt tæt sammen om at hjælpe Ukraine, viser alliancens spændstighed, selv om den næste år fylder 75. Det var faktisk ikke en selvfølge. Mens Donald Trump var USA’s præsident, kom der så mange ridser i sammenholdet, at Putin fik mod på sit imperialistiske angreb på Ukraine. Ingen er blevet mere overrasket end ham over, hvor beslutsomt Vesten fandt sammen igen, og hvor stålsat viljen til at støtte Ukraine viste sig. Hér ligger det første af mange nederlag, der venter på ham.