Men politiske reformer gør det ikke alene. Onsdag kom optagelsestallene for kvote 1-ansøgere. Den nye reform har naturligvis ikke haft effekt endnu, men debatten har været i gang længe, og alligevel er tendensen klar. Ansøgertallet til de videregående uddannelser stiger med fem pct, mens velfærdsuddannelserne i bedste fald går lige ud. Pædagoguddannelsen falder stadig, i år med fire pct., det samme for socialrådgiverne, mens læreruddannelsen stiger med to pct., sygeplejerskerne med fire pct., men fordi de er faldet drastisk i mange år, skal de marginale stigninger ses i det lys.

Det er lang vej endnu for at få vendt uddannelsesbilledet, for det er også et resultat af 20 års uddannelsessnobberi og af en kultur, hvor man har prædiket, at videregående uddannelser var det store svar på arbejdsmarkedets behov og finere end andre uddannelser, samtidig med at de unge har fået at vide, at de kan blive til alt.

Løn- og arbejdsvilkår spiller sikkert en rolle for at flytte uddannelsessøgendes valg, ligesom politiske reformer også gør, men det handler mindst lige så meget om at ændre en mentalitet, der betragter det som mindre fint at vælge et studium, fordi man gerne vil være noget for andre mennesker eller arbejde med hænderne. Reaktionerne på Emmeline Brackman Christoffersens valg taler for sig selv.

Hun burde i stedet være en rollemodel og frontperson for det nødvendige opgør med det uddannelsessnobberi, som har været med til at tale velfærdsuddannelser, som tidligere nød stor anerkendelse og status for deres vigtighed for samfundet, helt ned under gulvbrædderne.