I Frankrig er indvandrerdebatten nok endnu mere forløjet end i andre lande. Det kan hænge sammen med den franske fortid som kolonimagt og de særlige forpligtelser, man har følt, at der fulgte med. Hvis bare de ikke-vestlige indvandrere blev udstyret med et fransk statsborgerskab, skulle alt nok gå af sig selv. Ingen debat om kultur og religion. Intet fokus på, hvordan livet egentlig leves i forstæderne. Ingen seriøs debat om, hvad selve antallet af indvandrere fører med sig. I ny og næ er det næsten rutinemæssigt kommet til optøjer i etniske miljøer, men uden at den politiske elite har benyttet lejligheden til en mere grundlæggende debat om indvandring og integration. Det hævner sig nu.

Denne gang har voldsspiralen nået et nyt niveau. At præsident Macron må appellere til forældre om at få bedre styr på deres drenge på 12-13 år, udstiller hans afmagt. Reelt lever mange af ghettoerne deres eget liv uden for normal lov og ret, vendt væk fra det franske samfund og også med et officielt stempel som no go-zone. Politiets egne organisationer taler lige nu om krigslignende tilstande i Frankrig. Det samme gør de borgerlige partier. Men for hele det politiske spektrum er disse døgns optøjer en falliterklæring.