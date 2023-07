Med 10 partier bag det nye forsvarsforlig, kan det næsten ikke gå galt. Og dog. For samtidig med at der er al mulig grund til at glæde sig over, at der er så stor, bred opbakning i Folketinget både til, at Danmark omsider kommer op på Natos mål om at bruge 2 pct. af bnp på forsvar, og til, at Danmark tager konsekvensen af, at EU-forbeholdet mod fælles forsvar er afskaffet, og derfor »helhjertet engagerer sig i Europas sikkerhed og EU’s sikkerheds- og forsvarssamarbejde«, som der står i aftaleteksten, så indeholder forliget også så mange snublesten, at meget kan gå skævt undervejs.