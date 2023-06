Kræftens Bekæmpelse ser på den baggrund meget gerne politikerne tage endnu hårdere fat – særligt om de unges misbrug – konkret med et forslag om en aldersgrænse for køb af alkohol på 18 år. Men man kan frygte, at det ikke gør det alene. Vi er en del mennesker, der har været med til at skabe den forkerte alkoholkultur, oplære vores børn og unge mennesker i den og nu forsømmer for alvor at gøre noget ved det. For kulturændringer kan og skal ikke gennemføres fra statens side alene. Vi er selv nødt til – som folk, som danskere – at erkende problemet og som de første gøre noget ved det.

I USA melder de fra flere festivalarrangører, at der er nye tendenser på vej. Nogle unge efterspørger flere virgin drinks – altså alkoholfrie drinks. Lad os håbe, også denne trend finder vej over Atlanten, så det også bliver okay i vores drukkultur at sige nej til alkohol og stadig være en fuldgyldig og livsglad festdeltager.

Så opgaven er at drikke med måde. Bare ikke på den ødelæggende danskermåde. Vi skylder de næste generationer også at vise vejen ud af nationens drukkultur.