Siden dæmningen over floden Dnipro brød sammen for en uge siden, har det været uvist, om det var russiske eller ukrainske styrker, der stod bag sprængningen. Eller brød den sammen af sig selv og udløste den katastrofale oversvømmelse af et enormt område i det sydlige Ukraine, hvis konsekvenser for mennesker, dyr og natur vi slet ikke kender