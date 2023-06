Hvis statsminister Mette Frederiksen (S) holder af kriser, så kan hun godt glæde sig til den næste. For netop den afblæste økonomiske krise og det udvidede økonomiske råderum gør, at Venstre kalder til kamp. Efter omkring et halvt år i regering er partiet vågnet af sin dvale og vil åbne regeringsgrundlaget igen. Pengene skal tilbage til borgerne.