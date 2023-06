Grønland har ikke just rullet den røde løber ud for hverken statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) eller forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V), som i denne uge er til rigsmøde i Nuuk.

Optakten til mødet har været kendetegnet ved både fornærmethed og trusler fra grønlandsk side. Der er snart ikke det, som ikke er i vejen, og snart ikke det, som Danmark skal sige undskyld for. I en højspændt sikkerhedspolitisk situation spiller Grønland fornærmet og truer med ikke at ville gå konstruktivt ind i hverken forsvarsforhandlinger eller arbejdet med den arktiske strategi. Sidstnævnte har bogstaveligt talt længe ligget på is i Grønland. Først tog det bare lang tid, siden ventede man på det grønlandske valg, og efter det har den grønlandske regering haft svært ved at finde sine egne ben i selvstændighedsdebatten.