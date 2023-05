143 mia. kr. lyder rammebeløbet på, og heraf vil 105 mia. kr. ifølge regeringen gå til nye forsvars- og sikkerhedspolitiske prioriteter. Resten skal gå til at rette op på et forsvar, som længe har været forsømt. Hvad regeringen konkret mener skal prioriteres, har vi endnu til gode at se. Kortene holdes tæt til kroppen. Troels Lund Poulsen kunne kun gentage, hvad han tidligere har sagt, at det er rigsfællesskabet (Arktis), nærområdet med Østersøen og Ukraine og endelig udrykning til verdens brændpunkter, som er regeringens prioriterede rækkefølge. Det betyder kort og godt, at de tider, hvor dansk forsvar tog ud for at løse opgaver i fjerne egne på kloden, må anses for at være historiske. Forsvaret rykker hjem, og det betyder også, at soldaterne skal agere under helt anderledes forhold.