Hvis Danmark var en stat i USA, ville vi på abortspørgsmålet placere os i det bløde midterfelt. Vi ville hverken være blandt de mest liberale stater og naturligvis heller ikke blandt de stokkonservative, hvor der på det seneste atter åbnes for at indføre decideret abortforbud. Et markant tilbageskridt for kvinders ret til at bestemme over