Ligestillingen begynder i hjemmet. Den gamle læresætning gælder i særlig grad for indvandrerkvinder. Samtidig med at den velstillede danske middelklasse diskuterer, hvem der skal tage barselsorlov hvornår, kvoter i bestyrelser og antallet af kvinder på chefgangen, så skal man ikke bevæge sig meget uden for caféerne for at finde en helt, helt anden virkelighed. Social kontrol er et kæmpe problem i store dele af indvandrermiljøet. I Danmark findes kvinder, som skal spørge deres mænd om lov til at komme ud, hvis de overhovedet kommer ud. Andre bestemmer, hvem de må gifte sig med. De skal stå til regnskab for deres jomfruelighed og underkastes kontrol af brødre, fædre og fætre og andre mandlige familiemedlemmer, som nidkært holder øje med, hvad de foretager sig.