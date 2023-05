Stille og roligt, men nådesløst er regeringen og især statsministeren ved at løbe tør for kriser. Mette Frederiksens tid som regeringschef har været præget af mange og store kriser, som hun har skullet klare, og som hun også har iscenesat effektfuldt med sig selv som den store krisemanager. Ikke mærkeligt, at mange undervejs så den gamle