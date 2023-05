Da en 13-årig pige i midten af april blev kidnappet og udsat for overgreb, befandt pigens forældre og familie sig i lidt mere end et døgn i den dybeste fortvivlelse, hvor de ikke anede, hvad der var sket – om pigen var levende eller død. Heldigvis blev hun dagen efter kidnapningen fundet i live i et hus uden for Korsør, og en 32-årig mand,