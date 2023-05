Hvis SVM-regeringen trænger til en ny sag, der oven på afskaffelsen af store bededag kan sætter lidt mere fut i tilbagegangen, kan den overveje at tilslutte sig Reformkommissionens forslag om at afskaffe 10. klasse. For den lader til at have potentialet til at kunne blive en rigtig tabersag som afskaffelsen af store bededag. Venstre har