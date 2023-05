Der er megen snak på mange niveauer om, hvad der skal til for at få gang i fredsforhandlinger – eller bare drøftelser – om krigen i Ukraine. Det kan ikke undre. Ikke siden Hitlers storhedsvanvid har Europa lagt jord til en så skrupelløs angrebskrig som den, præsident Putin har sluppet løs mod et fredeligt naboland. Tabene er forfærdelige.