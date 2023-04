Regeringen er træt af oppositionen. I hvert fald er Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, så træt af oppositionen, at han beskylder den for kun at kunne sige nej.

Under mere normale forhold kunne han have en pointe i, at en opposition, der kun lever af at blokere og ikke vil bidrage, ikke er meget bevendt. Under normale forhold vil det heller ikke have megen gang på jorden, idet de fleste regeringer i Danmark har været afhængige af en konstruktiv medspillende opposition. Partier, som ikke sidder i regering, men som tager et medansvar ved at gå ind i forlig. Sådan er det samarbejdende folkestyre.