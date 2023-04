Ny udenrigsminister. Ny strategi. De hyppige udskiftninger i Udenrigsministeriet sætter deres spor. Når en ny minister sætter sig i stolen, vil han gerne gøre en forskel eller i det mindste foregøgle, at han gør en forskel sammenlignet med forgængeren.

Lars Løkke Rasmussen er ingen undtagelse. Han bebuder en ny udenrigspolitisk strategi, den fjerde på blot seks år. Og med den indbyggede balance, at Lars Løkke Rasmussen skal tage hensyn til sin socialdemokratiske regeringspartner, som for godt et år siden slog sig stort op på det, som blev kaldt et værdikompas.