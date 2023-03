Kræft, der konstateres i tide, kan helbredes. Sådan lyder et af de ældste og mest opbyggelige slogans fra sundhedsmyndighederne og Kræftens Bekæmpelse. På den baggrund er afsløringerne af, at mindst 293 patienter med livstruende mave-tarmkræft i 2022 ikke blev behandlet inden for den lovbefalede tidsfrist på to uger på Aarhus Universitetshospital,