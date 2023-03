Er Pia Olsen Dyhr islamofob?

Det kan være forbigået nogles opmærksomhed, men den 15. marts blev FN’s islamofobidag afholdt for første gang. På FN’s hjemmeside ses hvide fredsduer i flok, og under billedet kan man læse mere om initiativet, som blev enstemmigt vedtaget sidste år, og som skal markere, at muslimer »spejler menneskeheden i al sin fantastiske diversitet«.