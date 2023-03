Angiveligt var de også enige om, at regningen skulle betales. Det var i hvert fald det indtryk, som blev givet, da aftalen blev præsenteret i marts 2022. Ganske vist var formuleringerne i aftalepapiret en smule elastiske, der blev talt om »at lempe finanspolitikken i 2022 og 2023«, og at en forøgelse af forsvarsudgifterne til 2 pct. af bnp skulle »håndteres inden for de finanspolitiske rammer«. Nu står det mere og mere klart, at partierne på ingen måde var enige. Og at der følgelig deraf heller ikke blev fundet finansiering for hele pakken. Sætningen om, at der vil være behov for at finde ny finansiering og flere reformer på et tidspunkt, blev slettet fra den endelige aftale. Ingen talte om det.