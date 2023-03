Signalet fra Mette Frederiksen var ikke til at misforstå. Ministeren bestemmer, og embedsmændene skal føje sig: »Hvis ikke ministeren sætter sig for bordenden, gør departementschefen eller systemet det,« lød det fra statsministeren i 2019. Nu foreligger der en rapport om, hvad konsekvensen af den indstilling har været: Embedsværket føler sig presset til at yde politisk bistand, herunder at opdatere ministres private Facebook-profiler. Og hvad er så Mette Frederiksens reaktion på det? Hun kan kan ikke se noget problem: