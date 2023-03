SVM-regeringen kan ikke siges at lefle for popularitet. Det ses også i meningsmålingerne, men der er lang tid til et valg, og ræsonnementet er vel, at til den tid kan man sikkert se de positive resultater af de beslutninger, der lige nu modtages med nedadvendte mundvige.

Først lagde den sig ud med folkekirke, fagbevægelse,