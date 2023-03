Afstande i Danmark er ikke store. Nogle gange synes de alligevel uovervindelige. Det skyldes i mindre grad den fysiske afstand og i højere grad den mentale. Tanken om at flytte langt væk fra storbyen forekommer mere skræmmende end den egn, som man rent faktisk kunne flytte til. Når fordomme og forestillinger kastes væk, viser det sig ofte, at der er ganske meget potentiale at bygge på.