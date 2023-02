Skal alt andet vige for klimaomstillingen og de dertil knyttede kommercielle interesser? Svaret er ja, skal man tro Dansk Industri (DI) og Dansk Erhverv (DE).

De selskaber, der søger om at få store havområder stillet gratis til rådighed af staten for at kunne etablere 33 havvindmølleparker, skal have lov, mener Danmarks to største