Fra folkekirken til fagbevægelsen er der modstand, og det har vist sig vanskeligt at opdrive en ærlig borger, som synes, at det er en fremragende idé at afskaffe den fredag, som traditionelt bliver brugt til konfirmationer, havearbejde, årets første friluftstur eller blot nydelsen ved at holde fri og have mulighed for at ses med andre, som også holder fri. Uanset hvilke argumenter der er kommet på bordet, så har regeringen stået fast og har tilmed givet køb på egne principper om, at lovbehandling kræver god tid. Bededagsloven blev sat i hastehøring og skal efter planen endeligt vedtages den 28. februar.