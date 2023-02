Højst udsædvanligt har oppositionen igen fundet sammen om en fælles henvendelse til regeringen. Denne gang gælder det den forestående FE-undersøgelse, som ni partier i Folketinget for det første foreslår udvidet og for det andet ønsker forankret i Folketinget frem for i Justitsministeriet. Begge forslag giver god mening.