På den konference i Fredericia, som statsminister Mette Frederiksen holdt i august 2021, om de væsentligste reformområder, som hun så det, blev ”uddannelsessnobberiet” udpeget som et særligt område, der krævede en indsats. Som typografdatteren, der selv har en magistergrad i Afrikastudier, sagde: »Uforvarende er vi kommet til at bygge et