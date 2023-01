Noget overraskende har Jakob Ellemann-Jensen allerede nu besluttet sig for, at Venstre skal gå enegang til næste folketingsvalg. Meldingen er angiveligt kommet for at berolige det forundrede bagland, som efter regeringsdannelsen har skullet vende skråen og tygge på, hvor Venstre nu står. Svaret kom fra partiformanden for godt en uge siden: »Venstre skal stå i egen ret.«