Principperne er hurtigt overstået om Rasmus Paludans afbrænding af koraner. Det er usympatisk og ubehageligt, men det er der så meget, der er i et samfund som vores; båret af værdier, der er udviklet over et par tusinde år. Han har ret til at gøre det, ligesom andre har ret til at udføre den type provokationer, som de nu synes er bydende