Regeringen er ikke kommet godt fra start, og det er i høj grad selvforskyldt. Forvirringen om forsvarsforhandlingerne taler for sig selv, og meget kunne efter alt at dømme være undgået, hvis regeringen fra begyndelsen havde praktiseret en mere åben stil. Derfor bør det gøre indtryk, når tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen opfordrer til at genindføre det ugentlige pressemøde mellem medier og statsminister. Det døde som bekendt under Helle Thorning-Schmidt, men netop i en tid med megen misinformation og ekkokamre på de sociale medier, er det vigtigere end nogensinde, at statsministeren stiller sig til rådighed for den seriøse presse.