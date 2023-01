Repræsentanter for godt 50 lande var fredag samlet på den amerikanske Ramstein-base i Tyskland for at bekræfte deres solidaritet med Ukraine samt sende flere og tungere våben til de tappert kæmpende ukrainere.

Det stærke signal druknede lidt i, at Tyskland her og nu fortsat afviser at levere sine eftertragtede Leopard 2-kampvogne