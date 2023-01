Koste hvad det vil. Regeringen vil, uagtet at den møder modstand fra fagbevægelsen, folkekirken og Folketinget, af med store bededag. Forklaringerne skifter, finansieringen lige så, efterhånden er det ikke til at finde ud af, om provenuet skal bruges til at finansiere forsvar, velfærdssamfund eller noget helt tredje i regeringens planer. Og det er heller ikke til at finde ud af, hvor mange penge ekstra det giver i statskassen. Økonomer er uenige, og Finansministeriet har justeret beregningerne. I bemærkningerne til lovforslaget står der, at det skal afdækkes, om forslaget medfører yderligere offentlige merudgifter. Et er, at provenuet skrumper. Anderledes og mere alvorligt er, at regeringens vilje til at demonstrere sin magtfuldkommenhed vokser.