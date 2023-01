Når en regering vil lave så vidtgående et indgreb som at fjerne en fridag, bør den i det mindste være ordentligt forberedt. Men mere og mere tyder på, at det ikke er tankevirksomheden, som har tynget i forhandlingslokalet på Marienborg. I hvert fald kan man konstatere, at regeringen er dårligt forberedt og har fjumret godt og grundigt rundt, når den skal forklare, hvordan den vil afskaffe store bededag uden at kompromittere den danske model.