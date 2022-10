Folketingsvalget på tirsdag har allerede skrevet sig ind i historien. Aldrig før har valgforskerne kunnet måle, at så mange vil skifte parti. Om vælgerne den 1. november 2022 slår rekorden fra jordskredsvalget i 1973, er endnu uvist. En del tyder på, at pænt mange vælgere fristes af et af de to nye partier på stemmesedlen. Men meget tyder