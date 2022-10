Valgkampen lakker mod enden. Det har været fire uger med alt godt fra folkestyrets hjertekammer, men der er også mange emner, som der ikke blev plads til. Bortset fra at tv-stationerne åbenbart har en vis ret til at bestemme emnerne for de store debatter, er der dog ingen videre grund til at ane konspirationer eller bevidste undvigemanøvrer