I sagen om de skandaløse forhold på plejehjemmet Nørremarken i Køge, som blev afsløret i TV 2-dokumentaren ”Opråb fra plejehjemmet” torsdag, forstår man på ældreminister Astrid Krags første rygmarvsreaktion, at det er resultat af et presset system og for få ressourcer. I øvrigt kan de horrible forhold ifølge ministeren henføres til den