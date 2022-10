Halvvejs inde i valgkampen er vi for længst havnet, hvor danske valgkampe altid er: Send flere penge til flest muligt. Bestikkelsen af vælgerne kører på højtryk. Intet nyt under Solen. Puslingelandet dukker sig for verdens fortrædeligheder. Men denne gang er alt – a-l-t – faktisk anderledes.

Der er krig i Europa, i vores nærområde.