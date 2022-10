Valgkampen har været i gang så længe, at ingen kan bebrejde de vælgere, der for længst har nået ikke blot et mætningspunkt, men bare vil have valget overstået.

Der jongleres med milliarder og vidtløftigheder i et tempo, som selv de mest interesserede næppe evner at holde trit med. Også det øger valgtrætheden.

Selvsagt