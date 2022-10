Man skal være 78 år, have siddet i Folketinget i over halvdelen af sit liv og på vej ud af politik for at sige det lige ud og uden omsvøb. Bertel Haarder satte standarden, da han åbnede Folketinget og med korte, men præcise ord opfordrede de folkevalgte til at tænke sig om, ikke lade sig lede af rådgivere, men stå ved sig selv og forvalte