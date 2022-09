Mette Frederiksen er under pres. Det har hun været længe, men trykket blev øget, da De Radikale i forsommeren gjorde det klart, at hendes tid som statsminister ville rinde ud ved Folketingets åbning.

Mere og mere tyder på, at Mette Frederiksen vil bøje sig for det radikale krav. I hvert fald har regeringen med bemærkelsesværdig hast offentliggjort socialdemokratiske udspil og skyndt sig at indkalde til forhandlingerne om politiske udeståender.