Det kvalmende propagandashow i Moskva fredag, der markerede Vladimir Putins ryggesløse annektering af store dele af et fredeligt naboland, skulle givetvis – sådan med afsæt i håndbog for autokrater – markere Ruslands storhed og genfødsel i den formørkede verden, der nu engang er præsidentens. Men det gjorde ikke andet end at udstille fallitten.