Krigen i Ukraine er kommet hjem til Rusland. Med sin beslutning om at mobilisere 300.000 mand af reserven har præsident Putin samtidig åbnet for, at alle dele af det russiske samfund nu kommer til at mærke krigen helt tæt på. En kæreste, en mand, en bror, en nevø kan pludselig blive sendt i krig i et fjerntliggende naboland, som de færreste