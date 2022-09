Der er tilsyneladende ingen grænser for den banalisering og trivialisering, som det muslimske tørklæde, der påtvinges millioner af kvinder verden over, i stigende grad udsættes for herhjemme. Og set i lyset af den seneste uges voldsomme begivenheder i Iran er der grund til at tage afstand fra den retorik, der forsøger at lægge låg på sandheden