Præsident Putins beslutning om at mobilisere yderligere 300.000 mand af reserven til angrebskrigen i Ukraine er det stik modsatte af, hvad det lyder som. Det er et udtryk for, hvor presset Kreml føler sig, og hvor dårligt krigen går for Rusland på landjorden. Det er en meget stor indrømmelse af, at syv måneders brutal og fuldtonet krig