Der findes ingen lykkelige skilsmisser. Søren Pape Poulsens ikke undtaget. Set udefra ligner ægteskabet på alle måder et ulykkeligt forlis, som ingen ønsker, at nogen skal gennemleve. Bruddet mellem den konservative partiformand og hans ægtefælle kunne være helt og holdent en privatsag, hvis ikke Søren Pape Poulsen havde meldt sig som statsministerkandidat og brugt fortællingen om sin partner i promoveringen af sig selv. Men netop det faktum gør, at hans reaktion på og håndtering af de afsløringer, som er kommet frem om ægtefællen, rækker ud over hjemmets fire vægge.