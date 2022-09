Som et spejl står vægten på gulvet. Ikke af mennesket, men af et samfund, hvor sundhed og sund livsstil er blevet en religion. Nu diskuteres rimeligheden i, at gymnasieelever skal vejes og udregne deres bmi, men som altid, når noget kammer over, så er der en forhistorie.

Over år er det sunde, trænede og slanke menneske blevet dyrket som ideal. Grænsen for, hvornår sundhed er en privatsag, er for længst overskredet.