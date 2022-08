Præsentationen af regeringens forslag til finanslov for 2023 er uundgåeligt blevet et antiklimaks.

Beskæftigelsen og inflationen er så høje, at en ekspansiv finanspolitik vil forværre overophedningen af dansk økonomi, og derfor har finansminister Nicolai Wammen indskrænket sig til at præsentere et statsbudget uden nye tiltag.